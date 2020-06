Burkina : un nouveau bilan de 13 morts dans une attaque au Nord 

L’attaque contre un convoi humanitaire par des groupes armés terroristes samedi a fait 13 morts et 6 disparus au nord de Barsalogho (Nord du Burkina), selon un nouveau bilan donné lundi par le gouverneur de la région du Centre-Nord.

« Le bilan est de sept gendarmes et de six civils » tués, a déclaré à la presse le gouverneur de la région du Centre – Nord, Casimir Seguéda, après avoir rendu visite aux blessés pris en charge au centre hospitalier régional de Kaya. « Six autres gendarmes sont portés disparus », a-t-il souligné.

Dimanche, le gouvernement avait annoncé un bilan provisoire de « 10 morts (5 civils, 5 gendarmes) ».

« Nous déplorons malheureusement 13 victimes dont 7 gendarmes et 6 civils et plus d’une quarantaine de blessés reçus au CMA (centre médical avec antenne chirurgicale) de Barsalogho et 7 blessés graves évacués au CHR (Centre hospitalier régional) de Kaya », a indiqué le maire de Barsalogho, Abdoulaye Pafadnam, confirmant le nouveau bilan. Selon M. Pafadnam, « l’attaque a eu lieu dans la localité de Bilbalogo.

En outre, le bilan de deux jours de carnages exécutés par des groupes jihadistes dépasse les 45 morts. Une trentaine de personnes ont été tuées samedi lors de l’attaque du marché au bétail de Kompeinbiga près de Pama (Est du Burkina). Et 15 personnes sont mortes dans l’attaque d’un convoi au Nord. «15 personnes ont été tuées dans l’attaque d’un convoi de commerçants entre Dougouma et Ingané, dans la région du Nord, province du Loroum, le 29 mai 2020, selon un communiqué du porte-parole du gouvernement.

Depuis 2014, l’Est et le Nord du Burkina Faso sont les régions les plus touchées du pays par les attaques terroristes qui ont fait près de 1.000 morts et 860.000 déplacés depuis cinq ans.