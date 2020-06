Rwanda – Ouganda : nouvelle session de pourparlers

Une nouvelle session de pourparlers entre le Rwanda et l’Ouganda sur la crise entre les deux pays se tiendra jeudi en visioconférence avec la participation de responsables des deux pays voisins.

LE Rwanda et l’Ouganda s’accusaient mutuellement de déstabilisation, d’espionnage, d’ingérence et d’assassinat politique. Après des mois, les présidents rwandais Paul Kagame et ougandais Yoweri Museveni ont signé un mémorandum d’accord mercredi 21 août en Angola.

Cette réunion virtuelle aura pour objectif d’accélérer le processus de normalisation des relations entre Kigali et Kampala et d’évaluer les progrès accomplis depuis le dernier sommet des chefs d’État tenu en février dernier.

Cette réunion se tiendra avec la participation de représentants de l’Angola et de la République Démocratique du Congo. Ces deux pays jouent un rôle de médiation dans la crise du Rwanda avec l’Ouganda.

Cette nouvelle session de pourparlers intervient après le report d’un sommet de haut niveau entre le Rwanda et l’Ouganda à une date ultérieure en raison de la pandémie du nouveau coronavirus.