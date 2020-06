Côte d’Ivoire : enquête du Comité d’éthique des conseils d’administration de la BAD sur le Nigérian Akinwumi Adesina

Le bureau des Conseils des gouverneurs du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a donné son aval pour une revue « indépendante » du rapport d’enquête du Comité d’éthique des conseils d’administration concernant les accusations de « favoritisme » et de comportements « contraires à l’éthique », portées contre son président, le Nigérian Akinwumi Adesina.

« Dans le but de réconcilier les différents point de vue de chaque gouverneur dans la résolution de cette affaire, le bureau convient d’autoriser une revue indépendante du rapport du Comité d’éthique des conseils d’administration », indique un communiqué de Kaba Nialé, présidente du Bureau des Conseils des gouverneurs de la BAD, par ailleurs ministre ivoirienne du Plan et du développement. Le rapport concerne notamment les allégations examinées par le Comité d’éthique et les éléments fournis par le président du groupe de la Banque dans l’intérêt d’une procédure en bonne et due forme, précise le texte.