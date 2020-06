Côte d’Ivoire : au moins 12 soldats tués dans une attaque islamiste 

L’attaque jihadiste qui a visé une base militaire de soldats ivoiriens dans la nuit de mercredi à jeudi à Kafolo, située dans le nord-est du pays, à la frontière du Burkina Faso, a fait au moins douze victimes, selon des sources sécuritaires.

Selon la même source, le bilan fait état de 12 morts dont 11 militaires et un gendarme et de 6 blessés et 2 disparus avec un assaillant tué et un blessé.

L’attaque a été menée par plusieurs dizaines d’individus armés, des éléments du GSIM (Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans).

L’attaque s’est produite dans « la même zone que l’opération antijihadiste » menée conjointement par les armées ivoirienne et burkinabè en mai, selon les sources ivoirienne et burkinabè.