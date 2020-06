Côte d’Ivoire : une aide par la BAD de 20 millions de dollars au G5 Sahel 

La Banque africaine de développement (BAD) a accordé une aide de 20 millions de dollars prélevée sur le Fonds africain de développement, aux pays du G5 Sahel (Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad), pour renforcer leurs capacités à juguler la pandémie de Covid-19.

Cette décision appuiera également le financement du projet qui permettra aux communautés les plus vulnérables d’accroître leur résilience, en particulier les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, ainsi que les réfugiés et leurs communautés d’accueil, dans les cinq pays formant le G5 Sahel, précise la BAD dans un communiqué.

Le projet vise à soutenir la surveillance épidémiologique et les compétences en matière de gestion des cas. Il assurera la mise à disposition d’articles médicaux pour la prévention, le contrôle et le traitement des effets du Covid-19 ainsi que le déploiement de mesures de protection sociale dans les communautés ciblées, en particulier les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, les réfugiés et leurs communautés d’accueil.