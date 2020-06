RDC: six morts dans une attaque à Beni 

Le nouveau bilan fait état de six morts dont quatre femmes et deux hommes ainsi qu’une soixantaine de maisons incendiées lors de l’attaque dimanche du groupe armé des Forces démocratiques alliées (ADF) à Beni, dans l’est de la République démocratique du Congo. Six autres personnes sont portées disparues.

Selon l’organisation de la société civile congolaise, Centre d’étude pour la paix, le développement et les droits de l’Homme (Cepadho), les ADF se sont réinstallés sur trois nouveaux sites: sur la colline Mukodi, dans la vallée de la rivière de Batonga et dans la vallée de Tshangi dans la région de Beni.