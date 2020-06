Libye : Turquie accuse la France sur la crise libyenne 

Le ministère turc des Affaires étrangères a accusé mardi la France d’avoir alimenté la crise en Libye en soutenant Khalifa Haftar, commandant de l’armée nationale libyenne basée dans l’est du pays.

« Le soutien de la France au putschiste et pirate Khalifa Haftar, qui a tenté d’établir un régime autoritaire dans le pays en renversant le gouvernement légitime de la Libye et déclaré publiquement qu’il n’était pas en faveur d’une solution politique, a alimenté la crise libyenne », indique un communiqué écrit du ministère turc.

Selon le communiqué, l’approche de la France a encouragé Khalifa Haftar à insister sur les méthodes militaires et a accru « la souffrance et la détresse » du peuple libyen. De plus, la récente déclaration du ministère français des Affaires étrangères sur la position de la Turquie en Libye « est un nouvel indicateur de la politique sombre et inexpliquée de la France envers la Libye », ajoute le communiqué.

La Turquie a vivement rejeté les critiques « inacceptables » de la France sur son soutien armé au gouvernement de Tripoli en Libye, accusant Paris de faire « obstacle à la paix » en appuyant le camp adverse.

La Turquie soutient le gouvernement libyen d’union national basé à Tripoli et dirigé par le Premier ministre Fayez al-Sarraj et a signé un accord de coopération militaire pour soutenir sa lutte contre Khalifa Haftar, envoyant des troupes en Libye dans le cadre de cet accord.