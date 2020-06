Kenya : crise alimentaire selon un rapport de « The Route to Food »

Le nombre de personnes qui ont besoin d’une aide alimentaire au Kenya a presque triplé en sept ans, passant de 900.000 en 2013 à 2,6 millions d’âmes actuellement, selon un rapport de « The Route to Food », une alliance œuvrant pour la réalisation du droit à l’alimentation dans le pays.

La situation devrait s’aggraver cette année en raison des perturbations de l’agriculture dues aux intempéries, aux maladies et à l’invasion des ravageurs (les criquets pèlerins).

« Cette année, le nombre des personnes qui ont auront besoin d’aides alimentaires va certainement augmenter à cause de ce à quoi nous sommes confrontés. Nous avons la pandémie, l’invasion de criquets pèlerins et les inondations », a averti Stephen Njaramba, spécialiste des politiques publiques au sein de « The Route to Food ».