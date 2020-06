Mali: deux sous-préfets enlevés à Diré

Des hommes armés non identifiés ont enlevé mercredi dans la ville de Diré, les sous préfets de Cercle de Dangha et de Diré, dans la région de Tombouctou, au Nord du Mali, rapporte jeudi l’agence de presse malienne (AMAP).

« Des hommes armés non identifiés arrivés à bord d’un véhicule Pick Up, ont fait irruption dans les locaux de la préfecture vers 11H, en braquant les préfets et leurs collaborateurs avant d’enlever les deux sous préfets et emporter deux motos », précise la même source.

Trois personnes ont été blessées dont une fille qui a succombé à ses blessures, selon les mêmes sources.

Les assaillants avaient déjà disparu avec les deux otages et deux motos avant l’intervention d’un détachement de l’armée.