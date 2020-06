Sénégal : financement de trois projets

Le ministre des Finances et du Budget et le directeur des opérations de la Banque mondiale au Sénégal, ont signé hier trois accords de financement relatifs à un appui budgétaire au projet pour la promotion de la gestion intégrée et de l’économie des déchets solides au Sénégal et au programme de compétitivité de l’agriculture et de l’élevage au Sénégal.

« Au total, ce sont des financements de 375 millions de dollars signés avec nos partenaires de la Banque mondiale et un montant exceptionnel de 715 millions de dollars durant cette année fiscale », a fait savoir le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, dans un discours lors de la cérémonie de signature de ces accords de financement.

Dans le cadre du programme de résilience économique et sociale, le ministère du Tourisme et des Transports aériens a remis lundi aux structures du portefeuille de l’Etat sous sa tutelle des chèques d’un montant de 4,5 millions euros.

Cela représente la première tanche de la subvention de 7,6 millions euros destinée à soutenir les agences et entreprises publiques impactées par la pandémie de covid-19.