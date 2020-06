Mali : les Forces armées maliennes neutralisent des terroristes près du village de Nyan (Centre)

Six terroristes ont été éliminés et une vingtaine faits prisonniers, mardi, près du village de Nyan, dans le Cercle de Bandiagara(Centre), par les Forces armées maliennes (FAMa) qui ont, également, saisi des armes et des motos, a appris l’AMAP de source sécuritaire.

Les forces armées nationales, au cours des patrouilles dans les villages de Somadougou, Docoumbo, Kema, Sofara, Pérou, Sinekama, entre autres, pour retrouver deux véhicules emportés lors de l’attaque du poste de sécurité de la Gendarmerie de Wo, ont tué ces terroristes, avant d’en faire prisonniers.

Les prisonniers ont été mis à la disposition de la Gendarmerie pour des enquêtes, selon notre source qui précise que ces terroristes s’adonnaient au vol de bétail et au pillage des villages et hameaux de culture dans ces localités.

Selon la même source, ces éléments semaient la terreur au niveau des populations, en les empêchant de s’adonner à leurs travaux champêtres en cette période hivernale.