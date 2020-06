Gabon : baisse des chiffres d’affaires dans le secteur minier

La Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog) a accusé un repli de 10 % de son chiffre d’affaires en 2019 avec 667 milliards de francs (1,01 milliard d’euros) contre 741 milliards de francs (1,12 milliard d’euros) en 2018.



Cette baisse s’explique par l’érosion des prix tout au long de l’année 2019 et la forte baisse observée au cours du 4e trimestre de la même année et ce, malgré une production (4,8 millions de tonnes) et un volume de ventes (4,6 millions de tonne) en hausse, rapporte le site +directinfosgabon+.

La Minière de Bakwanga (MIBA), société congolaise de production de diamant industriel et de joaillerie, sollicite du gouvernement un appui financier d’une dizaine de millions de dollars américains pour relancer sa production.

Une délégation de cette entreprise, conduite par son nouveau directeur général, Paulin Lukusa, s’est entretenue jeudi avec le vice-ministre des Finances, Junior Mata, sur ce dossier.

Le directeur général de la MIBA a affirmé que la production de cette entreprise de l’Etat est asphyxiée et que le paiement de cet appui va soulager sa trésorerie qui fait face à plusieurs charges.

Pour sa part, le vice-ministre des Finances, Junior Mata, a assuré que l’appui du gouvernement interviendrait dans un bref délai.