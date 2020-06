Guinée Bissau : le président Embalo limoge cinq ministres

Les ministres bissau-guinéens de la Défense et des anciens combattants Sandji Fati, de l’Intérieur Botché Candé, de l’Economie, du Plan et de l’Intégration régionale Vitor Mandinga, de l’Agriculture et du Développement rural Abel Gomes, des Ressources naturelles et de l’Energie Jorge Malu ont été tous limogés le dimanche 28 juin par le président Umaro Sissoco Embalo, selon le site Dakaractu.

Ces limogeages seraient motivés par la volonté du président de renforcer son camp à l’Assemblée populaire nationale.

Elus députés aux élections législatives de mars 2019, ces ministres sont attendus demain lundi 29 juin à l’Assemblée nationale populaire pour reprendre leur mandat de députés qui étaient restés vacants.