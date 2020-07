Côte d’Ivoire : assainissement 

Le gouvernement ivoirien a adopté mardi en conseil des ministres extraordinaire à Abidjan, un décret portant ratification d’un accord de prêt d’un montant de 188,7 milliards F CFA conclu le 19 juin 2020 entre l’Association internationale de développement et la République de Côte d’Ivoire en vue du financement du projet d’assainissement et de résilience urbaine (PARU).

Ce projet vise d’une part à réduire les risques d’inondation dans les zones vulnérables du district autonome d’Abidjan ainsi que des principales villes de l’intérieur du pays et d’autre part à améliorer la gestion des déchets solides dans les municipalités concernées, a indiqué le porte-parole du gouvernement, Sidi Touré.

Selon Sidi Touré, ce projet comprend la construction de nouveaux systèmes de drainage primaire et secondaire et la réhabilitation de ceux existants, la réalisation de travaux routiers associés au drainage et le réaménagement de certaines zones de rétention d’eau.