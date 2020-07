Soudan du Sud : une trentaine de morts dans des affrontements intercommunautaires 

Le bilan provisoire fait état d’une trentaine de morts suite aux affrontements intercommunautaires dans la région de Tonj, au nord du Soudan du Sud, ont annoncé mardi les autorités locales.

Les violences ont éclaté la semaine dernière entre les communautés d’Apuk Padoc et d’Atok Buk.

Des milliers de personnes ont fui la région de Pibor, dans l’est du Soudan du Sud, après une nouvelle série de violences intercommunautaires, a annoncé jeudi Médecins sans frontières (MSF), ajoutant avoir dû interrompre toutes ses activités sur place.

Des affrontements opposent depuis des mois des membres des ethnies rivales Murle et Lou Nuer, dans l’État du Jonglei, où est située Pibor. Ils ont fait plus de 200 morts en mai, dont un employé de MSF, et ont repris le 15 juin, a indiqué l’ONG dans un communiqué.