Nouakchott : Réunion de G5 Sahel sous l’égide du Président Macron

Le Président français, Emmanuel Macron, a déclaré lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, et le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, à l’issue des travaux du Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement du G5-Sahel et de la France, que son pays « évaluera son intervention militaire en 2021 sur la base de deux critères, à savoir la demande des Etats et l’efficacité de l’intervention ».

Il a ajouté qu' »il ne peut pas fixer de délai pour l’intervention de la Force militaire française Barkhane, qui compte 5100 soldats et apporte son soutien dans la lutte contre les groupes terroristes au Sahel, considérant que cette intervention est différente des autres interventions dans d’autres régions du monde, car elle est venue à la demande d’Etats souverains victimes d’attentats terroristes.

Depuis quelques années, la région du Sahel est confrontée à des attaques jihadistes, aux trafics des armes, des stupéfiants ainsi qu’aux affrontements interethniques et intercommunautaires.