Au moins 15 personnes ont été tuées dans l’Etat de Katsina, au nord-est du Nigeria, a annoncé la police locale.

Plus de 200 hommes armés et à moto ont attaqué les fermiers et ouvert le feu sur eux dans le village de Yargamji, à 25 kilomètres de la capitale de l’Etat, Katsina, a indiqué le porte-parole de la police Gambo Isah.

L’attaque a été perpétrée vers 10H00 GMT. Des forces de l’ordre ont été dépêchées pour venir en aide aux fermiers, a affirmé le porte-parole.