Côte d’Ivoire : décès du PM Gon Coulibaly 

Le premier ministre ivoirien Gon Coulibaly est décédé mercredi à Abidjan, six jours après son retour de la France où il a séjourné plus de deux mois pour contrôle cardiaque.

Surnommé le « lion », il était candidat du parti Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), parti du président Ouattara, pour le scrutin présidentiel prévu fin octobre prochain.

« La Côte d’Ivoire est en deuil, j’ai la profonde douleur de vous annoncer que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly nous a quittés en ce début d’après-midi après avoir pris part au Conseil des ministres », a annoncé le SG de la présidence ivoirienne, Patrick Achi, à la télévision publique ivoirienne.

Déplorant la perte d’un « jeune frère » et de « son plus proche collaborateur », le président Alassane Ouattara a salué la mémoire d’un « homme d’Etat de grande loyauté, de dévouement et d’amour pour la patrie ».