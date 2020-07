Egypte : le parlement pro-Haftar est pour une intervention de l’armée égyptienne en Libye

Le parlement pro-maréchal Khalifa Haftar, basé dans l’est de la Libye, est pour une intervention militaire de l’Egypte pour contrecarrer la Turquie en Libye.

La Libye est actuellement divisée en deux, le Gouvernement d’union nationale (GNA) présidé par Fayez al-Sarraj, reconnu par l’ONU et basé à Tripoli, et le maréchal Khalifa Haftar, avec son parlement dans l’Est et une partie du Sud du pays.

Le GNA de Fayez al-Sarraj est soutenu par l’armée Turque, par ailleurs, le maréchal Khalifa Haftar est soutenu par l’Egypte, les Emirats arabes unis et la Russie.