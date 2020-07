Ethiopie : barrage La Renaissance

Les négociations entre l’Ethiopie, le Soudan et l’Egypte sur le grand barrage éthiopien « La Renaissance » ont pris fin sans aucun accord entre les trois parties.

Les négociations, qui ont duré deux semaines, ont porté sur le premier remplissage et l’exploitation annuelle du barrage.

L’Ethiopie devrait commencer le premier remplissage du barrage ce mois courant.

La Tension et le risque du danger subsistent entre les trois pays directement concernés malgré les interventions et les médiations de l’Union africaine (UA) et du Conseil de sécurité de l’ONU.