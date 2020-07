Mali : CEDEAO et mission de médiation au Mali

La Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO) a proposé dimanche, au terme de sa mission de médiation au Mali, la mise en place urgente d’un gouvernement d’union nationale, écartant la démission du président Ibrahim Boubacar Keita.

Dans un communiqué, la mission, dirigée par l’ancien président du Nigeria Goodluck Jonathan, a formulé une série de propositions pour une sortie de crise, prévoyant également la formation d’une Cour constitutionnelle sur la base d’un consensus pour résoudre le litige autour des 31 sièges de l’Assemblée nationale.

La mission de la CEDEAO invite, également, à mettre en place de toute urgence un gouvernement d’union nationale. Elle préconise que 50% des membres du futur gouvernement provienne de la coalition au pouvoir, 30% de l’opposition et 20% de la société civile.

Et d’ajouter que l’Organisation intergouvernementale a recommandé la mise en place urgente d’un gouvernement d’union nationale, sur la base du consensus tenant compte des recommandations du Dialogue nationale inclusif. Elle a proposé aux autorités de « finaliser les enquêtes sur les décès survenus lors des manifestations des 10, 11 et 12 juillet qui doivent s’étendre à toutes les violences et destructions des biens publics.