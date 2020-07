Burkina Faso: deux soldats tués dans l’Est du pays

Deux soldats burkinabè ont été tués et cinq autres blessés lors d’une attaque lundi contre un détachement militaire dans l’Est du Burkina Faso, près de la frontière du Niger, selon des sources sécuritaires.

« Le détachement de Tankoualou (dans la province de la Komandjari) a subi une attaque menée par des individus armés tôt ce matin (…). Malheureusement, deux éléments sont décédés lors de cette attaque qui a également fait des blessés », a déclaré une source sécuritaire.

« Les blessés sont au nombre de cinq, dont trois gravement », a précisé une autre source sécuritaire, confirmant « la mort de deux militaires » au cours de l’attaque.

Selon l’ONU, les attaques jihadistes et les violences intercommunautaires ont fait plus de 4.000 morts en 2019 au Mali, au Niger et au Burkina.