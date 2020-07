Egypte : le parlement approuve l’intervention en Libye

Les députés égyptiens ont sous-entendu approuvé à l’unanimité lundi l’intervention des forces armées égyptiennes en Libye si les unités du gouvernement de Tripoli, soutenues par la Turquie, continuent leur avancée vers l’est du pays, a indiqué le Parlement.

La Chambre a approuvé l’envoi « d’éléments de l’armée égyptienne dans des missions de combat hors des frontières de l’Etat égyptien, pour défendre la sécurité nationale égyptienne », selon un communiqué du Parlement.

La Libye est actuellement divisée en deux, le Gouvernement d’union nationale (GNA), reconnu par l’ONU et basé à Tripoli, et le Parlement basé dans l’est de la Libye qui appuie le maréchal Khalifa Haftar.

Le premier est soutenu par la Turquie, qui a des militaires sur place, et le second par l’Egypte voisine, les Emirats arabes unis et la Russie.