Somalie : raid américain contre le groupe Etat islamique 

Les Etats Unis d’Amérique (USA) ont annoncé mercredi avoir mené un raid aérien en Somalie contre le groupe Etat islamique (EI). Au moins sept jihadistes ont été tués dans ces frappes aériennes et aucun civil n’a été tué ou blessé a précisé l’Africom.

Au moment de la frappe non loin du port de Bossasso, sur le golfe d’Aden, des militaires américains « se trouvaient dans la zone pour conseiller et assister les forces somaliennes et partenaires », a précisé le commandement militaire américain pour l’Afrique (Africom) dans un communiqué.

« Cette frappe renforce les efforts du gouvernement fédéral de Somalie et des États membres fédérés pour débarrasser la Somalie des atrocités d’EI et d’Al-Shebab et assurer un avenir meilleur au peuple somalien », indique le ministère somalien de l’Information.

L’Africom (Commandement des États-Unis pour l’Afrique) est un commandement unifié pour l’Afrique créé par le Département de la Défense des États-Unis en 2007 et entré en fonction en 2008. Il coordonne toutes les activités militaires et sécuritaires des États-Unis sur ce continent.