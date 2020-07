Soudan du Sud : la violence menace la population de famine (ONU)

Plus de 60.000 personnes sont menacées de famine au Soudan du Sud, suite à la recrudescence de la violence, ont mis en garde jeudi le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), dans un communiqué. Plus de 430 tonnes de denrées alimentaires du PAM ont été pillées et du bétail volé.

Dans le même sillage, Au moins 6.000 personnes ont fui les violences qui sévissent dans la région de Jonglei, dans le nord du Soudan du Sud, et ont trouvé refuge à la base de la mission de l’ONU à Pibor.

David Shearer, chef de la Mission des Nations Unies au Soudan du Sud (MINUSS), a indiqué que les personnes déplacées avaient fui vers la base de l’ONU après que des groupes armés eurent attaqué mercredi soir le village de Likuangole, situé à environ 30 kilomètres au nord de la ville de Pibor. Depuis quelques mois, les affrontements interethniques et intercommunautaires de Dinka et Murle ont fait des centaines de morts.