Burkina Faso: le Salon international de l’artisanat est annulé  à cause de la Covid-19 (officiel)

La 16ème édition du Salon international de l’artisanat d’Ouagadougou (SIAO), qui était prévue du 29 octobre au 8 novembre est annulée, ont annoncé les organisateurs.

« Cette décision vise à préserver les participants et la population contre les risques de contamination », a indiqué la direction générale de l’événement dans un communiqué, ajoutant que la prochaine date sera communiquée ultérieurement.

Cette 16ème édition du SIAO devrait accueillir plus de 400.000 acteurs de l’artisanat et de la culture du Burkina Faso et d’autres pays.