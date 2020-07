Zambie : évacuation de l’armée du territoire de la RDC

La Communauté des États de l’Afrique australe (SADC), saisie par Kinshasa, a donné 7 jours à l’armée zambienne pour évacuer ses troupes du territoire congolais qu’elle occupe illégalement depuis le mois de mars dernier.

A l’issue de la mission d’une délégation d’experts civils et militaires dépêchée dans la province du Tanganyika, à l’est de la RDC, pour trouver une solution à ce différend frontalier opposant le Grand Congo et la Zambie, la SADC a attesté que les localités de Kibanga et de Kalubamba font partie de la RDC.