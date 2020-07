Kenya: Arrestation d’un trafiquant d’ivoire et de drogue (police)

La police kényane a arrêté, mercredi à l’aéroport international Moi de Mombasa, un homme activement recherché pour son implication dans le trafic de drogue et sa participation au commerce illégal de cornes de rhinocéros et d’ivoire d’éléphant, deux espèces sauvages protégées, selon un communiqué de la police.

Surur, alias «Mansour», un citoyen kényan de 60 ans activement recherché par interpol, faisait partie des 47 ressortissants kényans bloqués au Yémen qui ont été rapatriés mercredi, rappelle la police.

« Aujourd’hui matin à 01h00, M. Surur, alias +Mansour+ qui avait été signalé comme recherché aux États-Unis pour des infractions liées au trafic d’ivoire, a été arrêté à son arrivée à l’aéroport international Moi avant d’être remis à Interpol Nairobi pour interrogatoire », indique la police kényane dans un rapport relayé par les médias locaux.

Le mis en cause est poursuivi pour son implication présumée dans le braconnage de plus de 35 rhinocéros et une centaine d’éléphants. Il serait aussi également impliqué dans des affaires de blanchiment d’argent et de trafic de drogue.

Les cornes de rhinocéros sont prisées en Chine, au Vietnam, en Corée du Sud et en Thaïlande Elles sont broyées et utilisées dans la médecine traditionnelle chinoise.