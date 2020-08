Nigéria : l’armée va construire un hôpital de référence dans le sud-est

L’armée nigériane a annoncé la construction d’un hôpital militaire ultramoderne à Abakaliki, dans l’État d’Ebonyi, a indiqué un communiqué.

Le colonel Aliyu Yusuf, directeur adjoint des relations publiques de l’armée dans la 82ème division de l’armée nigériane, a déclaré dans le communiqué mis à la disposition de l’agence de presse du Nigéria (NAN) jeudi à Enugu que la cérémonie d’inauguration de l’hôpital aurait lieu le 7 août au cantonnement de Nkwagu, à Abakaliki.

«Cela renforcera en effet le moral des troupes et de leurs familles et contribuera au développement de la communauté hôte, d’Abakaliki et de l’État d’Ebonyi en général», a-t-il déclaré.