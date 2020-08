Somalie: 200.000 personnes affectées par les inondations (ONU)

Le Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) a indiqué jeudi que les pluies torrentielles ont affecté environ 191.800 personnes, provoquant une crise humanitaire dans les zones touchées.

«Dans de nombreuses régions du sud et du centre de la Somalie, les pluies survenues au cours de la saison Hagaa (la deuxième saison sèche de Somalie) de cette année ont été plus fortes que les années précédentes, avec des vents violents et des températures plus basses que de coutume », a précisé l’OCHA dans son dernier rapport sur les inondations, ajoutant que de nombreuses personnes ont été touchées par les inondations et les crues fluviales dans les régions du Hirshabelle, du Sud-Ouest et du Jubaland.

L’OCHA a relevé également que près de 147.579 ha de terres agricoles ont été inondées dans une centaine de villages des districts de Balcad, Jowhar et Mahaday.