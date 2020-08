Sahara : le polisario est une organisation mafieuse

Le polisario et son mentor le service de sécurité militaire extérieur algérien continuent à détourner l’aide humanitaire destinée aux camps des séquestrés sahraouis à Tindouf.

Selon la revue spécialisée «Insideover», le journaliste Mauro Indelicato relève que l’Italie figure parmi les pays pourvoyeurs de fonds destinés aux populations des camps, rappelant que le 5 Février dernier, un chèque d’un demi-million d’Euros a été versé par l’Italie en faveur du programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) dans le cadre de certains projets au profit des camps des sahraouis dans la province de Tindouf.

Mauro Indelicato évoque également l’imposition par le gouvernement algérien d’une taxe de 5% sur les fonds européens destinés aux camps de Tindouf.

Plusieurs députés européens et américains ont dénoncé les actes du détournement de l’aide humanitaire européenne par le Polisario avec la complicité de l’Algérie.

Par ailleurs, le quotidien caribéen WIC News a rapporté un autre scandale dans lequel le groupe séparatiste a remis une somme de 500.000 dollars au chef de l’opposition du Commonwealth de la Dominique, Lennox Linton, pour le financement de sa campagne pour les élections générales de 2019.

WIC News revient aussi sur la sinistre réputation de Brahim Ghali souvent qualifié de « tortionnaire » du mouvement séparatiste.

Des centaines de femmes, d’hommes et d’enfants dans les camps de la honte se sont soulevés mais ont été réprimés dans le grand secret par la milice du polisario et les services de renseignement algérien.

En outre, des pratiques esclavagistes dans les camps de Tindouf, sont également signalées par des ONG de défense des droits humains.

Le polisario et certaines personnes algériennes, s’adonnent au trafic de drogues et d’armements dans la région du Sahel et à destination de l’Europe, pour pouvoir s’enrichir et vivre fastueusement avec leurs familles dans le luxe.

Plusieurs analyses soulignent la collusion avérée de l’organisation mafieuse du polisario avec le terrorisme islamiste, rappelant qu’ Adnan Abu Walid Al-Sahrawi, l’un des membres fondateurs du groupe de l’Etat Islamique du Grand Sahara, lié à Daech, est né et a grandi à Tindouf.

A souligner également le cas du colombien Ernesto Báez, alias « Ernesto Báez » et ancien chef du principal groupe paramilitaire dissous, qui était en relation directe et étroite avec des membres du Polisario s’activant en Amérique latine.

L’entité polisarienne, soutenue par des despotes, manipule et exploite le slogan des droits de l’Homme au Sahara, pour leurrer l’ensemble de la communauté locale et surtout internationale.