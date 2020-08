Somalie : l’ONU condamne l’attaque terroriste meurtrière à Mogadiscio

L’organisation des Nations Unies a fermement condamné lundi l’attaque terroriste contre l’hôtel balnéaire Elite à Mogadiscio. Le nouveau bilan fait état d’au moins 16 morts et une trentaine de blessés.

« Cette attaque visait des civils, y compris des fonctionnaires, profitant pacifiquement de leur soirée de dimanche, faisant de nombreuses victimes. Cette sauvagerie n’a pas sa place dans le pays construit par les Somaliens et elle mérite la plus ferme condamnation « , a déclaré le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour la Somalie, James Swan, dans un communiqué.

« Cette attaque odieuse ne doit pas et ne dissuadera pas les Somaliens, et toute la famille des Nations Unies en Somalie réaffirme son engagement et sa solidarité avec tous les Somaliens épris de paix face à une telle violence « , a-t-il ajouté.

Selon les rapports, le groupe extrémiste Al-Shabab a revendiqué l’attaque.