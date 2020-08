Mali : attaque d’un poste des Eaux et Forêts et de douane

Des hommes armés non identifiés ont attaqué le poste des Eaux et Forêts lundi à Zantiébougou, dans le cercle de Bougouni, sans perte en vie humaine mais avec d’importants dégâts matériels, des sources de l’AMAP.

Les sources précisent que des hommes armés non identifiés sont arrivés vers 21 H au poste des Eaux et Forêts de Zantièbougou tirant à balles réelle dans tous les sens, sans perte en vie humaine mais occasionnant d’importants dégâts matériels notamment en endommageant des véhicules avant d’emporter une arme, des téléphones et des motos.

La localité de Zantiebougou est située à 30km au Sud de la ville de Bougouni sur l’axe Bamako- Sikasso, à la bifurcation de Kébila et de Kolondiéba.

Par ailleurs, trois personnes ont été blessées par balles et du matériel incendié lors de l’attaque, par une dizaine d’individus non identifiés, du bureau des douanes de Koury, à la frontière sud du Mali avec le Burkina Faso, dans la nuit du dimanche au lundi.