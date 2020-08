Dans deux communiqués distincts, Fayez al-Sarraj, chef du Conseil présidentiel du Gouvernement d’union nationale (GNA), basé à Tripoli et reconnu par l’ONU, et Aguila Saleh, président du Parlement élu, basé dans l’est du pays, ont annoncé des élections prochainement et ordonné à toutes les parties d’observer « un cessez-le-feu immédiat et l’arrêt de tous les combats sur tout le territoire libyen ».

L’ONU a salué « l’entente » entre les rivaux libyens.