ONU: Aide alimentaire d’urgence aux réfugiés en Somalie

Les Nations Unies ont commencé la distribution d’une aide alimentaire d’urgence aux réfugiés et demandeurs d’asile en Somalie, qui ont perdu leur seule source de subsistance à cause de la pandémie de la Coronavirus.

Plus de 1.500 tonnes de nourriture a été acheminées à Mogadiscio, Galkayo et Bossaso, et se poursuivra le 23 août au Somaliland, a indiqué le bureau du porte-parole de l’ONU à New York.

Cette aide est le fruit d’un accord du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et du Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies.

Les deux agences onusiennes ont signé le mois dernier un accord de trois mois pour fournir une aide alimentaire à quelque 30.000 réfugiés et demandeurs d’asile en Somalie, principalement des femmes et des enfants, à cause de la Covid-19.