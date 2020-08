Nigéria : des militaires distribuent des denrées alimentaires aux déplacés internes

La Force opérationnelle spéciale, Operation Safe Haven (OPSH), qui maintient la paix dans le Plateau et dans certaines parties des États du sud de Kaduna et de Bauchi, a fait don de denrées alimentaires et d’autres articles aux personnes déplacées dans le sud de Kaduna.

Les personnes déplacées comprennent les autochtones et les Fulanis qui ont été déplacés par les récentes attaques dans la région et qui se réfugient actuellement dans les camps des communautés de Zonkwa et Kamuru-Ikulu de la zone de gouvernement local de Zangon-Kataf de l’État de Kaduna.

L’Agence de presse du Nigéria (NAN) rapporte que certains des articles donnés comprennent des sacs de riz, des haricots, du sucre, de l’huile de cuisson, des cartons de nouilles et des boissons.