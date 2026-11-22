Entre un pouvoir politique accusé de privilégier sa propre préservation, des opérations meurtrières à la frontière avec le Maroc et des interrogations autour d’affaires judiciaires impliquant l’entourage présidentiel et la haute hiérarchie militaire, sur le trafic des drogues, l’Algérie fait face à une série de questions qui mettent à l’épreuve la crédibilité de ses institutions.

La situation politique du régime algérien suscite des interrogations croissantes sur la nature réelle de son système de gouvernance.

Selon un communiqué du ministère algérien de la Défense nationale (MDN), deux personnes présentées comme des trafiquants de drogue marocains, qui auraient été en possession de 50 kilos de résine de cannabis, ont été tuées lors d’une opération menée à proximité de la frontière entre les deux pays.

Cette affaire prend une dimension supplémentaire au regard du passé judiciaire du fils du président Abdelmadjid Tebboune, qui avait été incarcéré avant l’élection de son père dans le cadre d’une affaire portant sur un trafic de plus de 700 kilos de cocaïne.

Les interrogations concernent également le sommet de la hiérarchie militaire. Le chef d’état-major de l’armée, le général Saïd Chengriha, fait l’objet d’accusations particulièrement graves concernant sa responsabilité dans des activités de trafic de drogue dure aux frontières avec les pays du Sahel.

Ces accusations ont été formulées par plusieurs témoins issus des rangs de l’armée et de la gendarmerie, aujourd’hui emprisonnés dans des établissements relevant de la sécurité militaire algérienne ou placés en résidence surveillée.

Si elles venaient à être révélées officiellement, ces accusations soulèveraient une contradiction majeure : comment un responsable chargé de garantir la sécurité des frontières pourrait-il être impliqué dans les activités mêmes que l’Etat affirme combattre ?

Selon des observateurs, un autre élément mérite attention : le président de la République et le Chef d’état-major, dont les relations seraient marquées par une confiance limitée, seraient confrontés à une situation dans laquelle tout déplacement à l’étranger pourrait, selon certaines hypothèses, fragiliser leur retour au pouvoir.

Une telle perspective soulève une question fondamentale sur le fonctionnement des institutions algériennes : comment un Etat peut-il prétendre incarner les valeurs démocratiques lorsque ses propres dirigeants semblent susceptibles de redouter les conséquences d’un déplacement hors de leurs frontières ? La confiance existe entre le président Abdelmadjid Tebboune et le général Saïd Chengriha !!!