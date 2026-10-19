Zambie : Plus d’un million de dollars de marchandises de contrebande saisies

Les forces de sécurité zambiennes ont saisi des marchandises de contrebande, des produits issus du trafic d’espèces sauvages et six véhicules, pour une valeur totale estimée à 23,3 millions de kwachas, soit plus de 1,16 million de dollars. Ces résultats ont été obtenus lors d’une opération de cinq jours menée dans cinq provinces du pays.

Déroulée du 5 au 9 octobre, cette intervention a également conduit à l’arrestation de 14 personnes pour diverses infractions et à la rétention de 72 étrangers en situation irrégulière à Lusaka, selon l’inspecteur général de la police, Graphel Musamba, cité dimanche par les médias locaux.

Parmi les personnes retenues figurent 33 ressortissants burundais, 18 Congolais, 14 Tanzaniens et deux Malawites, ainsi que des citoyens du Zimbabwe, du Nigeria, de la Chine, de la Somalie et du Rwanda.

Les saisies portent notamment sur 14 147 cartons de cigarettes, dont la valeur dépasse 14,1 millions de kwachas, et 60 528 bouteilles de boissons alcoolisées, estimées à plus de 8,3 millions de kwachas. Le taux de change indiqué s’établit à un dollar pour 20 kwachas.

L’opération a également permis d’intercepter six véhicules présentant différentes irrégularités. Dans la province du Copperbelt, trois d’entre eux étaient signalés comme volés à l’étranger dans les bases de données d’Interpol. Une autre voiture a été interceptée à Lusaka, tandis que deux véhicules circulaient avec des autorisations d’importation temporaire arrivées à expiration.

Les autorités ont par ailleurs mis la main sur plusieurs produits issus du trafic d’espèces sauvages, dont un pangolin, une peau de léopard, des défenses d’éléphant pesant au total 57,5 kilogrammes, 221 kilogrammes de viande d’animaux sauvages ainsi qu’une carcasse de lechwe de Kafue, une antilope présente dans la région.

Conduite en collaboration avec plusieurs organismes nationaux et avec l’appui d’Interpol, cette opération s’inscrit dans une initiative régionale visant à renforcer la sécurité et à démanteler les réseaux criminels transfrontaliers, notamment ceux impliqués dans la contrebande et le commerce illégal d’espèces sauvages.