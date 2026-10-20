Mauritanie : Les exportations de GNL explosent de 139 % en neuf mois

Les exportations mauritaniennes de gaz naturel liquéfié (GNL) ont progressé de 16 % au troisième trimestre 2026, selon des données de la plateforme spécialisée Attaqa, relayées par des médias.

Entre juillet et septembre, le pays a expédié environ 603 000 tonnes de GNL, contre 521 000 tonnes durant la même période de 2025, soit une hausse de 82 000 tonnes sur un an.

Sur les neuf premiers mois de 2026, les exportations ont atteint près de 1,97 million de tonnes, enregistrant une augmentation de plus de 139 % par rapport à la même période de l’année précédente, lorsque leur volume s’élevait à 823 000 tonnes.

Cette tendance haussière a toutefois connu un léger ralentissement en septembre. Pour la première fois depuis le lancement des exportations mauritaniennes vers les marchés internationaux, début 2025, les expéditions mensuelles ont accusé un recul annuel de 0,5 %.

Les données révèlent également une évolution de la répartition des marchés destinataires au troisième trimestre 2026. La Chine et le Bangladesh arrivent en tête des importateurs de GNL mauritanien, représentant ensemble 48 % des exportations totales.

Dans le détail, la Chine a importé 152 000 tonnes, devant le Bangladesh avec 135 000 tonnes. L’Italie arrive en troisième position avec 122 000 tonnes, suivie de l’Égypte, qui a réceptionné 76 000 tonnes.

La Mauritanie a lancé, début 2025, la production commerciale de gaz naturel à partir du champ offshore Grand Tortue Ahmeyim (GTA), exploité conjointement avec le Sénégal. Depuis cette mise en production, le pays assure la liquéfaction et l’exportation de son gaz grâce à une unité flottante dont la capacité opérationnelle s’élève à 2,5 millions de tonnes par an.