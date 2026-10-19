Tunisie : Le déficit commercial dépasse 7,23 milliards de dollars 

Le déficit de la balance commerciale de la Tunisie a dépassé 7,23 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois de 2026, selon les données publiées par l’Institut national de la statistique (INS). Cette situation s’explique notamment par une hausse des importations plus rapide que celle des exportations, ainsi que par le poids important de la facture énergétique.

D’après l’INS, le déficit du secteur de l’énergie s’est élevé à environ 3,61 milliards de dollars, représentant près de la moitié du déficit commercial total enregistré sur la période. Ces chiffres illustrent le poids des achats énergétiques dans les échanges extérieurs du pays.

Parallèlement, le taux de couverture des importations par les exportations a poursuivi son recul. A la fin du mois de septembre 2026, cet indicateur s’établissait à 70,6 %, contre 73,5 % durant la même période de 2025 et 77,5 % en 2024. Cette évolution traduit un écart croissant entre les dépenses consacrées aux produits importés et les recettes générées par les ventes tunisiennes à l’étranger.

Sur les neuf premiers mois de l’année, les importations tunisiennes ont atteint environ 24,62 milliards de dollars, enregistrant une progression de 13,1 % par rapport à la période correspondante de l’année précédente. De leur côté, les exportations se sont établies à près de 17,38 milliards de dollars, en hausse de 8,6 %.

L’augmentation plus soutenue des importations que celle des exportations contribue ainsi à creuser le déficit commercial du pays. Cette tendance, conjuguée au coût des importations énergétiques, exerce une pression sur les échanges extérieurs tunisiens.

Les statistiques de l’INS mettent en évidence les défis auxquels la Tunisie reste confrontée pour rééquilibrer sa balance commerciale, notamment à travers la maîtrise des importations et le renforcement de ses capacités d’exportation.