Niger : La pénurie du carburant gagne Niamey 

La crise du carburant s’étend au Niger. Après avoir touché plusieurs villes du pays, la pénurie d’essence a désormais atteint Niamey, où de longues files d’attente se forment devant les stations-service. Dimanche, les automobilistes et les motocyclistes peinaient à s’approvisionner dans la capitale, jusque-là relativement épargnée par les difficultés de ravitaillement.

En fin de semaine, le ministère du Commerce a publié une liste de stations disposant encore de carburant. Ces points de vente ont rapidement été pris d’assaut, tandis que certains gérants affirmaient que leurs cuves étaient vides depuis quatre jours.

Pour préserver les stocks destinés au marché national, les autorités ont interdit l’exportation du gasoil et de l’essence super. La Société nigérienne des produits pétroliers (Sonidep) doit également recourir aux importations pour répondre aux besoins du pays.

Cette situation soulève des interrogations sur les capacités d’approvisionnement du Niger, pourtant producteur de pétrole. La raffinerie nationale de Zinder ne parvient pas à satisfaire la demande, tandis que la réduction des volumes d’essence de contrebande en provenance du Nigeria accentue les tensions sur le marché. Ce carburant, qui pouvait représenter jusqu’à la moitié du marché dans certaines zones, est devenu plus cher après la suppression des subventions nigérianes.

Face à cette crise, le général Abdourahamane Tiani, a écarté, pour le moment, toute hausse des prix à la pompe afin de ne pas alourdir le coût de la vie. Début octobre, il avait toutefois limogé le directeur général de la Sonidep, sans préciser les raisons de cette décision.

Lors d’une réunion tenue vendredi avec les acteurs du secteur pétrolier, la nouvelle dirigeante de la Sonidep, Fatimata Marafa Salifou, a reconnu l’incompréhension de la population face aux pénuries dans un pays producteur de pétrole. Le Niger, qui extrait du brut dans le bassin d’Agadem, avait déjà connu une grave crise d’approvisionnement en essence l’année précédente.