Le Polisario, une entité antisémite, s’inscrit dans une dynamique de confrontation qui risque d’aggraver les tensions au Sahara occidental et de compliquer les efforts diplomatiques visant à parvenir à une solution politique durable.

Selon les informations avancées par certaines sources sécuritaires, le groupe terroriste a opté pour une intensification coordonnée de ses opérations militaires, dans un contexte régional marqué par les rivalités géopolitiques et les interrogations sur le rôle de l’Algérie dans le conflit.

Alors que Donald Trump entend placer la diplomatie américaine au cœur des grands dossiers internationaux, toute escalade militaire au Sahara occidental est susceptible de mettre à l’épreuve les initiatives de Washington en faveur de la stabilité régionale.

Pour les analystes, la multiplication des déclarations et des attaques militaires du Front Polisario, constitue un signal préoccupant. Elle traduit une volonté de maintenir la pression sur le terrain et de contester les efforts internationaux et des Etats Unis, dans le sillage du régime algérien.

Le rôle du pouvoir algérien demeure l’un des principaux enjeux de ce dossier. Alger apporte un soutien politique, diplomatique, financier et militaire au Front Polisario.

Les tensions au Sahara occidental s’inscrivent dans un environnement régional où se croisent plusieurs rivalités, notamment autour de l’influence de l’Iran et de ses relations avec certains mouvements armés au Moyen-Orient et en Afrique.

Le Hamas, une organisation palestinienne armée, classé comme organisation terroriste par les Etats-Unis, l’Union européenne et plusieurs autres pays, a des liens avec le Polisario. Le soutien iranien à différents groupes armés dans des bases secrètes, constitue un sujet majeur des débats sur la sécurité régionale.

Selon des experts, des liens opérationnels entre le Front Polisario et des organisations soutenues par Téhéran comme le Hezbollah Libanais, ont été documentés par les services de renseignement occidentaux, sur le territoire algérien.

Par ailleurs, Donald Trump bénéficie d’une place importante dans les débats internationaux sur la diplomatie et les rapports de force.

Trump est présenté comme un leadership reconnu par toutes les puissances mondiales, notamment la Chine et la Russie.

Cependant, l’antisémitisme qui gangrène des discours politiques en Algérie et dans les milieux du Front Polisario, doit être dénoncé avec la plus grande fermeté. La haine des Juifs, la diabolisation systématique d’Israël et la complaisance envers les discours antisémites sont inacceptables et indéfendables. Aucun régime, aucun mouvement politique et aucune idéologie ne peut se placer au-dessus de cette exigence morale : l’antisémitisme doit être combattu sans faiblesse, sans excuses et sans double discours.