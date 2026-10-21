Tchad : 8 décès et 250 cas confirmés de dengue depuis le début de l’épidémie

Le Tchad fait face à une épidémie de dengue qui a déjà fait huit morts et entraîné la confirmation de 250 cas, a annoncé lundi le ministère de la Santé. Depuis l’apparition de la maladie au début du mois d’octobre, plus de 3 000 cas suspects ont été recensés dans le pays.

Selon les autorités sanitaires, il s’agit de la deuxième épidémie de dengue enregistrée au Tchad, après celle de 2023. La maladie se propage rapidement et touche désormais cinq provinces, a précisé le ministère, qui appelle la population à renforcer les mesures de prévention.

Les autorités recommandent notamment d’assainir les espaces de vie, d’éliminer les eaux stagnantes susceptibles de favoriser la prolifération des moustiques et de se protéger contre leurs piqûres. Elles insistent également sur la nécessité de conduire rapidement dans un centre de santé toute personne présentant des symptômes évocateurs de la maladie.

Le premier foyer de l’épidémie avait été identifié dans le camp de réfugiés de Kounougou, situé dans la province du Wadi Fira, à l’est du pays. Toutefois, la transmission active se concentre désormais principalement dans la capitale, N’Djamena.

Face à cette situation, une opération de pulvérisation a été lancée lundi dans la capitale afin de lutter contre les moustiques responsables de la transmission de la dengue et du paludisme.