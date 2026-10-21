Gambie : 2,5 millions de dollars pour indemniser les victimes de Yahya

La Gambie a reçu 2,5 millions de dollars provenant de la vente aux États-Unis d’un bien immobilier appartenant à l’ancien président Yahya Jammeh. Cette somme sera consacrée à l’indemnisation des victimes des exactions commises sous son régime, a annoncé mardi la Commission nationale chargée des réparations.

Au pouvoir de 1994 à 2017, l’ancien dirigeant est accusé d’avoir détourné des millions de dollars de fonds publics à des fins personnelles, tout en étant impliqué dans de graves violations des droits humains.

Dans un communiqué, la Commission a indiqué avoir perçu les fonds issus de la confiscation et de la vente d’une propriété de Yahya Jammeh située à Potomac, près de Washington. L’argent a été directement transféré sur le compte du Fonds de réparations, géré dans le cadre des travaux de la Commission vérité, réconciliation et réparations, auprès de la Banque centrale de Gambie.

L’institution a précisé que cette somme serait exclusivement destinée à l’indemnisation des victimes éligibles, conformément à son mandat, et que sa gestion serait assurée dans la transparence. Elle considère ce transfert comme une avancée importante dans la mise en œuvre des recommandations formulées par la Commission, approuvées par le gouvernement gambien en 2022.

Les investigations menées sur les années Jammeh ont notamment mis au jour des exécutions de 240 à 250 personnes par des agents de l’État, des disparitions forcées, des viols, des actes de torture et des détentions arbitraires. Des victimes ont également été contraintes de suivre un faux traitement contre le sida.

La Commission avait estimé entre 3,7 et 4 millions de dollars le montant nécessaire pour couvrir intégralement les réparations identifiées. Les 2,5 millions reçus constituent donc une étape importante, sans toutefois couvrir la totalité des besoins évalués.

Le 8 octobre, le mouvement de jeunesse Gambians Against Looted Assets (GALA), engagé dans la lutte contre les avoirs détournés, avait appelé le président Adama Barrow à s’exprimer publiquement sur un rapport publié en mars concernant la vente et la cession des biens de l’ancien dirigeant.

Cette affaire intervient à l’approche de la présidentielle prévue le 5 décembre, à laquelle Adama Barrow brigue un troisième mandat, une candidature contestée. Exilé en Guinée équatoriale depuis janvier 2017, après sa défaite électorale de décembre 2016, Yahya Jammeh conserve des partisans en Gambie et pourrait peser sur le scrutin.