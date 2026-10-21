Niger : 11 morts dans une attaque armée contre deux bus 

Au moins onze personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées mardi lors d’une attaque menée par des hommes armés non identifiés contre deux bus sur un axe routier majeur du nord du Niger, selon un une source sécuritaire.

D’après Tegades TV, une télévision en ligne basée à Agadez, les deux véhicules avaient quitté la ville minière d’Arlit dans la matinée en direction d’Agadez, chef-lieu de la région éponyme. Ils ont été pris pour cible à environ 35 kilomètres de leur destination par des assaillants circulant à bord de trois véhicules.

La chaîne a diffusé des images de survivants à leur arrivée à Agadez. L’un d’eux a raconté avoir essuyé des tirs alors qu’il voyageait vers la ville, faisant état de nombreuses victimes et d’une blessure à l’épaule. Il a également indiqué que les militaires chargés d’escorter le convoi avaient engagé un violent échange de tirs avec les assaillants.

Vaste territoire désertique bordant la Libye et l’Algérie, le nord du Niger est moins exposé aux attaques jihadistes que l’ouest et le sud-est du pays. Il constitue néanmoins un important corridor pour les trafics de migrants, d’armes et de stupéfiants à destination, notamment, de l’Europe.

La région abrite également des groupes armés opposés au régime militaire, arrivé au pouvoir à la suite du coup d’État de juillet 2023 contre le président civil Mohamed Bazoum.

Par ailleurs, la région d’Agadez compte de nombreux sites d’exploitation aurifère artisanale qui attirent des milliers de travailleurs nigériens et étrangers. Les attaques contre les chercheurs d’or et les braquages y sont devenus récurrents. Selon les autorités régionales, plusieurs civils et militaires chargés notamment de sécuriser les convois de mineurs ont déjà été tués lors d’attaques attribuées à des individus lourdement armés.