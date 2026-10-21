Soudan : 153 morts dans une frappe de drones sur un marché à Abyei, l’ONU condamne l’attaque

Une attaque de drones attribuée à l’armée soudanaise contre un marché de la région disputée d’Abyei, à la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud, a fait 153 morts lundi, selon un nouveau bilan communiqué mercredi par un responsable local. Le nombre de victimes pourrait encore augmenter, alors que les opérations de recherche des corps se poursuivent.

« Le nombre de victimes s’élève à 153 et pourrait augmenter d’ici peu », a déclaré Yohana Akol, ministre par intérim de l’Information de la zone administrative spéciale d’Abyei. Certaines personnes ont été carbonisées dans l’incendie provoqué par les bombardements, tandis que les secouristes s’efforcent de retrouver les corps sur le marché d’Amiet. Dix-neuf autres personnes ont été hospitalisées.

Les victimes sont de plusieurs nationalités, notamment soudanaise, sud-soudanaise, éthiopienne et somalienne. Selon des témoins, plusieurs drones ont survolé le marché avant de bombarder des commerces et les zones environnantes. Des bâtiments et des véhicules ont été détruits, tandis que certains magasins continuaient de brûler après l’attaque. Des dépôts de carburant auraient également subi d’importants dégâts.

Le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a fermement condamné ces frappes qui ont tué de nombreux civils, dont des femmes et des enfants, et fait plusieurs blessés. Il a appelé à établir les responsabilités et exhorté les gouvernements soudanais et sud-soudanais à prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher de nouvelles attaques et préserver le statut démilitarisé d’Abyei.

Suite aux bombardements, la Force intérimaire de sécurité des Nations unies pour Abyei (FISNUA) a déployé des équipes médicales, des moyens de lutte contre les incendies et des forces de réaction rapide afin de secourir les victimes, d’évacuer les blessés et de limiter la propagation des incendies.

Cette région frontalière, placée sous supervision onusienne, demeure au cœur d’un différend territorial depuis l’indépendance du Soudan du Sud en 2011.

Cette nouvelle tragédie intervient alors que le Soudan est plongé depuis avril 2023 dans une guerre dévastatrice opposant l’armée régulière aux Forces de soutien rapide (FSR).