Jérusalem affiche une détermination sans faille face à Téhéran. L’Etat hébreu entend poursuivre son offensive stratégique pour neutraliser les menaces iraniennes, démanteler les capacités militaires hostiles et contenir l’expansion de l’influence de la République islamique, du Moyen-Orient jusqu’à l’Afrique du Nord.

Selon notre centre d’étude à Jérusalem, le Front Polisario a été cité parmi les organisations terroristes qui bénéficient du soutien de l’Iran. Cette dimension nord-africaine ajoute un nouvel enjeu géopolitique à la confrontation avec Téhéran et soulève des interrogations sur les ramifications de sa stratégie d’influence au Maghreb et en Afrique.

La détermination d’Israël face à la menace iranienne reste totale. « La mission n’est pas encore terminée », a affirmé dimanche le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, réaffirmant la volonté de son pays d’empêcher durablement l’Iran de développer des capacités nucléaires militaires.

Depuis le lancement de l’offensive israélo-américaine, le 28 février, l’objectif affiché par Israël est clair : empêcher l’Iran de reconstituer des capacités susceptibles de menacer directement la sécurité d’Israël, la stabilité régionale et internationale.

Le conflit a pris une dimension régionale, touchant plusieurs pays du Moyen-Orient, notamment les Etats du Golfe, le Liban et le Yémen.

Face à cette situation, Israël entend conserver toute sa liberté d’action militaire. Israël Katz a assuré que son pays était « prêt à tous les scénarios ». Un avertissement sans ambiguïté adressé à Téhéran et à ses alliés : Israël ne compte ni reculer ni abandonner ses impératifs de sécurité.

Les préoccupations israéliennes et américaines concernant l’influence de Téhéran, dépassent les frontières du Moyen-Orient. L’Afrique du Nord figure également parmi les espaces où les réseaux d’influence iraniens font l’objet d’une attention croissante.

Pour les acteurs régionaux préoccupés par la sécurité et la stabilité de l’Afrique du Nord, les connexions entre Téhéran et des mouvements armés constituent un sujet de vigilance stratégique.

La lutte contre l’influence iranienne ne se limite donc plus aux fronts traditionnels du Liban, de Gaza et du Yémen. Elle s’inscrit dans une confrontation géopolitique beaucoup plus large.

Le ministre de la Défense a également confirmé que les forces israéliennes ne se retireraient pas des zones considérées comme essentielles à la sécurité nationale, notamment à Gaza, au Liban et en Syrie.

Le message envoyé est sans équivoque : Israël entend défendre ses intérêts stratégiques, préserver la sécurité de sa population et empêcher ses adversaires de reconstituer des capacités militaires jugées menaçantes.

De Téhéran à Beyrouth, et de Gaza à Alger, Israël entend maintenir sa détermination face aux réseaux iraniens.

Pour l’Etat hébreu, les temps ont changé et la sécurité nationale n’est pas négociable ainsi qu’aucune menace contre ses alliés stratégiques ne sera ignorée, avec une réponse dévastatrice ou apocalyptique.