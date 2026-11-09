Guinée : Plus de 1 200 arrestations dans la lutte contre l’orpaillage clandestin à Siguiri

Les autorités guinéennes intensifient leur offensive contre l’exploitation illégale de l’or. Dans la région de Siguiri, au nord-est du pays, 1 263 personnes ont été interpellées lors d’une vaste opération destinée à mettre fin à l’orpaillage clandestin. Parmi elles figurent des ressortissants de sept pays africains.

Selon un communiqué conjoint des ministères de la Défense et de la Sécurité, consulté dimanche par l’AFP, les personnes arrêtées ont été transférées à Conakry pour les besoins de l’enquête judiciaire. Elles sont actuellement entendues par les officiers de police judiciaire et les services de gendarmerie avant leur présentation devant les juridictions compétentes.

Cette intervention fait suite à l’interdiction totale de l’exploitation clandestine de l’or, entrée en vigueur le 2 novembre. Les personnes interpellées sont originaires notamment du Burkina Faso, du Mali, du Togo, du Niger, de la Côte d’Ivoire, du Ghana et de la Guinée.

Parallèlement, le gouvernement a engagé des mesures disciplinaires contre des responsables administratifs soupçonnés d’avoir favorisé ces activités. Par décret présidentiel, 22 administrateurs territoriaux civils et militaires, dont le gouverneur par intérim de Siguiri, le colonel Fayimba Mara, quatre préfets et dix-sept sous-préfets, ont été radiés de la fonction publique. Le ministère de l’Administration du territoire a également limogé 479 présidents de district et de quartier, désormais mis à la disposition de la justice.

Mais cette campagne sécuritaire entraîne aussi des conséquences au-delà des frontières guinéennes. Le Mali affirme avoir accueilli environ 160 000 personnes refoulées de Guinée depuis le début des opérations. Bamako fait également état de six décès et évoque une situation d’urgence humanitaire, alors que les localités frontalières subissent une pression croissante.

L’opération s’étend désormais à d’autres zones minières, notamment Mandiana, Kérouané et Kouroussa.

Riche en or et en bauxite, la Guinée cherche ainsi à reprendre le contrôle de ses ressources naturelles, tout en luttant contre les dégâts environnementaux liés à l’exploitation anarchique : destruction des terres agricoles, dégradation des sols et pollution des cours d’eau.

À travers cette offensive, Conakry affiche sa détermination à démanteler les réseaux d’exploitation clandestine et à imposer le respect de la réglementation minière sur l’ensemble du territoire.