L’armée nationale somalienne a annoncé avoir éliminé un haut responsable du groupe terroriste al-Shabaab lors d’une opération menée dans la région de Bakool, au sud-ouest du pays, selon un communiqué du ministère de la Défense publié lundi.

La personne tuée a été identifiée comme Mustafa Mahamed Dhayow. Il a été neutralisé dans la localité de Moora Hagar Guudale, située à une vingtaine de kilomètres de Hudur, chef-lieu de la région.

D’après le ministère, Dhayow occupait une fonction importante dans l’organisation logistique du groupe. Il était notamment chargé de faciliter l’approvisionnement et les déplacements des combattants, tout en contribuant à dissimuler leurs activités aux populations locales.

Les autorités l’accusent également d’avoir organisé l’extorsion de fonds auprès des civils dans plusieurs villages de la région de Bakool.

Le terme « Khawarij », employé dans le communiqué, est utilisé par les autorités somaliennes pour désigner al-Shabaab, organisation terroriste affiliée à Al-Qaïda.

Depuis plus de 16 ans, ce groupe mène une insurrection armée contre le gouvernement somalien, multipliant les attaques contre les forces de sécurité, les responsables gouvernementaux et les populations civiles.

Depuis juillet, les forces armées somaliennes ont intensifié leurs opérations contre l’organisation, avec l’appui de la Mission de soutien et de stabilisation de l’Union africaine en Somalie (AUSSOM) et de plusieurs partenaires internationaux.

Par ailleurs, le Conseil de sécurité des Nations unies a renouvelé le mandat de l’AUSSOM pour une année supplémentaire, prolongeant son autorisation jusqu’au 31 décembre.