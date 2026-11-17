Au moins cinq personnes ont été tuées lundi lors de plusieurs attaques perpétrées par des hommes armés dans l’Etat du Plateau, au centre-nord du Nigeria. Des habitants et une organisation communautaire locale signalent également plusieurs disparitions à la suite de ces violences.

Les attaques ont ciblé les zones de gouvernement local de Mangu, Riyom et Barkin Ladi. A Zwagal, localité la plus durement touchée, des hommes armés ont fait irruption vers 21 heures et tué trois personnes. Plusieurs habitants restent introuvables.

Un résident, Silas Nanfwang, a confirmé ce bilan et appelé les forces de sécurité à intensifier les opérations pour retrouver les assaillants et les traduire en justice.

Deux autres personnes ont été tuées dans des attaques distinctes à Riyom et Barkin Ladi, selon l’Association des jeunes Berom (BYM).

Contacté par Anadolu, le porte-parole de la police de l’Etat du Plateau, Alfred Alabo, a confirmé les incidents sans avancer de bilan précis. Il a toutefois assuré que des efforts étaient en cours pour rétablir la sécurité dans les zones concernées.

Face à cette recrudescence de violences, les autorités locales ont instauré un couvre-feu quotidien de 18 heures à 6 heures. Ces attaques ont également provoqué la fuite de plusieurs habitants, la fermeture de commerces et un ralentissement des activités économiques, dans un climat marqué par la peur de nouvelles incursions.

L’Etat du Plateau est régulièrement confronté à des violences intercommunautaires et à des attaques contre des villages, particulièrement dans sa partie centrale. Ces affrontements ont déjà entraîné de nombreuses pertes en vies humaines, des déplacements de populations et d’importantes destructions matérielles.